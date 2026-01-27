Scuola e Memoria Valditara | Conoscere l’orrore è una vaccinazione contro l’odio Siglato il patto triennale con l’UCEI

La scuola svolge un ruolo fondamentale nel preservare la memoria storica, come evidenziato dall’accordo tra il Ministero dell’Istruzione e l’UCEI. L’obiettivo è rafforzare lo studio della Shoah e promuovere iniziative di educazione alla memoria, contribuendo a formare cittadini consapevoli e rispettosi. La conoscenza delle tragedie passate rappresenta un elemento chiave per combattere l’antisemitismo e prevenire il ripetersi di simili atrocità.

Siglata l'intesa triennale MIM-UCEI per rafforzare lo studio della Shoah e i viaggi della Memoria. Valditara, reduce da Auschwitz, definisce la conoscenza dello sterminio una necessaria "vaccinazione contro l'odio" per contrastare l'antisemitismo nelle scuole. La conoscenza storica dell'orrore dello sterminio deve agire come una "vaccinazione contro l'odio razziale". È questo il messaggio centrale lanciato dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine della firma della nuova carta d'intenti con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI). L'accordo, sottoscritto dal Ministro e dalla Presidente dell'UCEI Noemi Di Segni, avrà una validità di tre anni.

