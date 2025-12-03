Inter siglato un nuovo accordo | intesa triennale con BUD
Inter. L’ FC Internazionale Milano e AB InBev, colosso mondiale del settore birrario, hanno siglato una partnership triennale di grande prestigio che vedrà il noto marchio BUD diventare l’ Official Beer Partner e Regional Partner del club nerazzurro per le stagioni 20252026–20262027-20272028. L’alleanza nasce da un terreno comune di valori, unendo la storia e il prestigio dell’ Inter con l’animo dinamico e celebrativo di BUD. L’obiettivo dichiarato è quello di esaltare la gioia collettiva, il senso di appartenenza e il piacere di vivere e celebrare insieme ogni emozione che solo il calcio sa regalare. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
