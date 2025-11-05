Villamagna ripristinate le ore di assistenza educativa alla bimba con grave disabilità | Riaffermato diritto all' inclusione e allo studio
Dopo la denuncia delle associazioni Insieme per Silvia Scn2a e Cromosoma della felicità, rilanciata da Chieti Today, contro la decisione del Comune di Villamagna di ridurre le ore di assistenza educativa scolastica per gli alunni con disabilità, l'ente è tornato sui suoi passi, ripristinandole. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
