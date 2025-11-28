Riduzione delle ore di assistenza illegittima il Tribunale conferma che il diritto all’inclusione è pienamente esigibile | il Comune deve garantire tutte le ore di assistenza previste dal PEI
Il Tribunale ordinario di Busto Arsizio, con ordinanza emessa il 26 novembre, ha disposto che il Comune debba garantire al minore con disturbo dello spettro autistico l’intero monte ore di assistenza educativa previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI), pari a 14 ore settimanali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Mobilitazione per la riduzione delle rette nelle RSA, ma anche potenziamento dell’assistenza domiciliare che aiuterebbe tante famiglie e tanti anziani. Tagliando cooperative, appalti e subappalti, con l’internalizzazione del servizio, si raggiunge una qualità mi - facebook.com Vai su Facebook
Ore di sostegno: illegittima la riduzione per mancanza di insegnanti. TAR ristabilisce diritto a pieno supporto - Il TAR per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto dalla Federazione Osservatorio182 contro l’Istituto Comprensivo di Vergiate, che aveva ridotto a 16 ore settimanali l’assegnazione di insegnante ... orizzontescuola.it scrive