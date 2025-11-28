Riduzione delle ore di assistenza illegittima il Tribunale conferma che il diritto all’inclusione è pienamente esigibile | il Comune deve garantire tutte le ore di assistenza previste dal PEI

Orizzontescuola.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale ordinario di Busto Arsizio, con ordinanza emessa il 26 novembre, ha disposto che il Comune debba garantire al minore con disturbo dello spettro autistico l’intero monte ore di assistenza educativa previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI), pari a 14 ore settimanali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

