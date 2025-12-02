Bici elettriche truccate maxi controllo a Palma di Montechiaro | scattano sequestri e sanzioni record

Controlli mirati sulle biciclette elettriche a Palma di Montechiaro dopo le numerose segnalazioni dei cittadini. Il personale del commissariato, insieme agli equipaggi della polizia stradale di Agrigento e del distaccamento di Canicattì, ha passato al setaccio decine di mezzi sempre più diffusi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Altre letture consigliate

? Bici elettriche truccate, allarme a Marsala, Trapani e Mazara: sono motorini mascherati Le e-bike modificate come ciclomotori mettono a rischio la sicurezza stradale — senza targa, senza assicurazione, senza casco. Chi le guida rischia fino a 7.000 € di m - facebook.com Vai su Facebook

Factsheet della Ctss #Inail su micromobilità urbana. Bici elettriche e monopattini, come attrezzature di lavoro, devono rispettare le normative di sicurezza. Inail copre gli infortuni, ma può rivalersi sui datori di lavoro in caso di negligenza. urly.it/31d139 Vai su X

Stop alle bici elettriche truccate: 25 sequestrate, erano “fuorilegge” - Stop alle bici elettriche truccate: maxi controlli della polizia locale, 25 e- Si legge su veronaoggi.it

Bici elettriche, Verona guida la guerra a quelle truccate: «Come scooter a 50 all’ora» - Molte superano in velocità e potenza i limiti imposti dal codice della strada ... Segnala corrieredelveneto.corriere.it

Biciclette elettriche truccate, scattano le maxi multe - Civitanova Marche, 18 settembre 2025 – Bici elettriche truccate, una era rimasta coinvolta in un incidente stradale: maxi sanzione per i conducenti. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Monza, allarme bici elettriche “truccate”: 8 su 10 fuori legge. Una sfrecciava a 57 km/h - La strumentazione ha permesso di accertare con precisione scientifica: velocità ben oltre i 25 km/h consentiti, potenze superiori ai 250W, indice chiaro di manomissioni elettroniche, veri e propri kit ... Si legge su mbnews.it

Bici elettriche truccate sfrecciano nei centri urbani: il pericolo - I casi aumentano sempre di più e possono rappresentare un grave pericolo per gli utenti della strada ... Come scrive virgilio.it

Bici elettriche truccate trasformate in motorini, tre sequestri e 500 euro di multe - La stretta sulle bici elettriche dal motore contraffatto ha già portato alle prime sanzioni: in pochi giorni, la polizia locale ne ha sequestrate tre. Si legge su ilgazzettino.it