Questa mattina all’Abetone, sulla pista Pulicchio, due sciatori si sono scontrati violentemente poco dopo le 13. L’impatto è stato forte, e uno dei due ha riportato un trauma cranico grave. I soccorritori sono arrivati subito sul posto, ma le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto serie. La pista è stata temporaneamente chiusa mentre si cercano di capire meglio cosa sia successo.

ABETONE CUTIGLIANO (PISTOIA) – Grave incidente sulle piste dell’Abetone oggi, 27 gennaio 2026. Un uomo di 57 anni è caduto sulla pista Pulicchio a seguito di un violento scontro con un altro sciatore. L’impatto, avvenuto in località Faidello poco dopo le 13, ha causato all’uomo un severo trauma cranico. La macchina dei soccorsi, coordinata dal 118, ha visto l’intervento immediato della polizia di Stato e del personale degli impianti. Sul posto sono confluiti ambulanza, automedica e l’elisoccorso Pegaso 3, necessario per accelerare il trasferimento data la gravità del quadro clinico. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato sulla neve, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso in ospedale a Pisa, mentre il secondo sciatore coinvolto sarebbe rimasto praticamente illeso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Abetone, scontro fra sciatori sulla pista Pulicchio: 57 in gravi condizioni

Approfondimenti su Abetone Pulicchio

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Abetone Pulicchio

Argomenti discussi: Lucca, scoperto un laboratorio con sei lavoratori clandestini: due arresti – Video: il blitz dei carabinieri; Riccardo Fogli, Grazia Di Michele, Michele Crestacci: a Livorno è Volare senz’ali; La Cremonese parte in pullman ma si dimentica il portiere allo stadio a Reggio Emilia: cosa è successo a Emil Audero; Serie D, risultati e classifiche aggiornati: clamoroso Grosseto, la Pistoiese non molla.

Violento scontro in pista tra una sciatrice e uno snowboarder, entrambi rinvenuti privi di conoscenza: elitrasportati d'urgenza in ospedaleTIROLO. Il violento scontro fra uno snowboarder e una sciatrice ed entrambi sono finiti a terra privi di conoscenza. Sono stati trasportati in elicottero in condizioni gravi una ragazza di 28 anni e u ... ildolomiti.it

Vette innevate prese d'assalto dagli sciatoriTOSCANA: Dall'Amiata all'Abetone il popolo della neve ha raggiunto copioso le piste per sport o passeggio. Per arrivare a Zum Zeri c'era da aggirare una frana ... toscanamedianews.it

Toscana News-24. RAW NOIZE · SI TE SABES EL TIKTOK BAILA!. -- SPETTACOLARE NEVICATA -- 23 gennaio torna a nevicare all'ABETONE - Video di Abetoneofficial - facebook.com facebook