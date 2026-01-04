Brutta caduta sulle piste da sci trauma cranico per una 18enne

Da udinetoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di ieri, sabato 3 gennaio, si è verificato un incidente sulle piste da sci di Tarvisio, dove una giovane di 18 anni, residente a Trieste, è caduta lungo la pista Di Prampero riportando un trauma cranico. L'evento ha richiesto l'intervento dei soccorritori, che hanno prestato le prime cure sul luogo. La ragazza è stata successivamente trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di ieri, sabato 3 gennaio, sulle piste da sci di Tarvisio, dove una sciatrice 18enne, residente a Trieste, è rimasta ferita dopo una caduta avvenuta lungo la pista Di Prampero.L’incidente si è verificato intorno alle 14.30. La giovane è stata notata a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

brutta caduta sulle piste da sci trauma cranico per una 18enne

© Udinetoday.it - Brutta caduta sulle piste da sci, trauma cranico per una 18enne

Leggi anche: Scivola sulle piste da sci a Passolanciano e si procura un trauma cranico, donna elitrasportata a Pescara

Leggi anche: Brutta caduta sulle piste di Bobbio, soccorsi in azione

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Brutta caduta sulle piste di Bobbio, soccorsi in azione; Ghedina: è sugli sci che scopri il tuo super-Io; Infortuni sulle piste, il presidente dei maestri di sci dell'Alto Adige: «Gli italiani i più prudenti. Tanti sciatori asiatici salgono in quota e pensano di imparare da soli»; Brutta caduta per Paula Motlzan durante la Coppa del mondo di sci: l'americana finisce faccia a terra.

brutta caduta piste sciDue brutte cadute sulla neve in meno di un'ora, interviene anche l'elisoccorso - Gli infortuni nel pomeriggio di oggi, 31 dicembre, sulle piste da sci di Bobbio. leccotoday.it

brutta caduta piste sciDoppio infortunio in meno di un'ora sulle piste da sci, soccorsi due giovani - Dopo la caduta di questa mattina, i soccorsi del 118 sono dovuti intervenire nuovamente nel pomeriggio di Santo Stefano per prestare aiuto, ... leccotoday.it

brutta caduta piste sciBrutta caduta per Paula Motlzan durante la Coppa del mondo di sci: l’americana finisce faccia a terra - Paula Moltzan spaventa tutta durante la Coppa del Mondo di sci. fanpage.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.