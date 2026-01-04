Brutta caduta sulle piste da sci trauma cranico per una 18enne

Nel primo pomeriggio di ieri, sabato 3 gennaio, si è verificato un incidente sulle piste da sci di Tarvisio, dove una giovane di 18 anni, residente a Trieste, è caduta lungo la pista Di Prampero riportando un trauma cranico. L'evento ha richiesto l'intervento dei soccorritori, che hanno prestato le prime cure sul luogo. La ragazza è stata successivamente trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di ieri, sabato 3 gennaio, sulle piste da sci di Tarvisio, dove una sciatrice 18enne, residente a Trieste, è rimasta ferita dopo una caduta avvenuta lungo la pista Di Prampero.L'incidente si è verificato intorno alle 14.30. La giovane è stata notata a.

