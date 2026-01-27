Scontro tra camion e auto | il momento dell' impatto
Un incidente si è verificato ieri a Pompei, all’incrocio tra via Ripuaria e la statale, coinvolgendo un camion e un’automobile. L’evento ha causato disagi al traffico e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La dinamica e le conseguenze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
Incidente stradale ieri a Pompei all’incrocio tra via Ripuaria e la statale. Coinvolti un camion e un’automobile che si sono scontrati. Ferito il conducente della vettura che ha subito ingenti danni. Traffico in tilt per diverso tempo sull'arteria stradale durante le operazioni di soccorso e di.🔗 Leggi su Napolitoday.it
