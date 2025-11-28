Scontro tra auto sulla Statale 16 | l' impatto nei pressi dell' ex Zuccherificio

Non sarebbero gravi, ma avrebbero riportato solo lievi ferite, due occupanti delle due auto che intorno alle 9 di venerdì 28 novembre, sono entrate in collisione sulla Statale 16 nel tratto di strada tra Foggia e San Severo, nei pressi dell'ex Zuccherificio.Cause in corso d'accertamento da parte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

