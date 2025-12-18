Codogno schianto tra auto e camion | il carico di farina finisce sull’asfalto

Un incidente spettacolare si è verificato sulla via Emilia a Codogno, coinvolgendo un'auto e un autotreno. Lo scontro ha causato il ribaltamento del camion, spargendo sulla strada un ingente carico di farina. La scena, imponente e caotica, ha richiesto l'intervento delle autorità per gestire la situazione e ripristinare la sicurezza sulla strada.

© Ilgiorno.it - Codogno, schianto tra auto e camion: il carico di farina finisce sull’asfalto Codogno (Lodi), 18 dicembre 2025 – Schianto tra auto e camion sulla via Emilia, l'autotreno si ribalta e il carico di farina ricopre l'asfalto. Disagi e strada momentaneamente chiusa, a Codogno, questa mattina 18 dicembre 2025, alle 7.15. Per cause al vaglio dei carabinieri, una vettura e un autotreno si sono scontrati sulla via Emilia strada statale 9. Per l'impatto il bisonte della strada si è ribaltato su un fianco. Il mezzo trasportava farina e il carico si è sversato sull'asfalto, rendendo pericolosa la percorrenza. I Vigili del fuoco sono arrivati con una autopompa e una autogru dal comando provinciale di Lodi e dal distaccamento volontario di Casalpusterlengo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Violento schianto tra uno scooter e un auto: 17enne vola sull'asfalto, trasportato in urgenza all'ospedale Leggi anche: “Sangue sull’asfalto”. Italia, terribile schianto frontale tra due auto: Giuseppe non ce l’ha fatta Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Violento schianto in A22 tra camion e auto: diversi mezzi coinvolti, quattro persone trasportate in ospedale - Sulla dinamica esatta e sulle responsabilità sono in corso le verifiche da parte delle forze dell'ordine. ildolomiti.it

Schianto tra mezzi pesanti sull’A21, traffico bloccato e un morto: chi era la vittima - Schianto sull’A21: grave tamponamento tra camion blocca il traffico e provoca una vittima. notizie.it

Incidente sull’A1 a Somaglia, schianto tra due auto e un camion: cinque feriti - Somaglia (Lodi), 15 dicembre 2025 – Grave incidente stradale, all’alba di oggi 15 dicembre, lungo l’autostrada A1 Milano- msn.com

Il Cittadino di Lodi - Pagina ufficiale. . Maxi schianto, inferno in Autostrada. Chiusura del ponte di Lodi, tutte le incognite. Le altre notizie del giorno - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.