La cronaca dei disordini avvenuti a Livorno prima della partita tra Livorno e Vis Pesaro, con diciotto tifosi pesaresi identificati e due feriti dimessi dall’ospedale. L’evento ha coinvolto gruppi di supporter nelle vicinanze dello stadio, evidenziando le tensioni tra le tifoserie nel contesto di eventi sportivi.

Diciotto tifosi pesaresi identificati, due feriti dimessi dall’ospedale. È il bilancio aggiornato dei disordini scoppiati domenica pomeriggio a Livorno, a pochi passi dallo Stadio Armando Picchi, prima della partita tra gli amaranto e la Vis Pesaro. Secondo quanto emerge dagli accertamenti in corso, non si esclude che lo scontro tra le opposte tifoserie fosse stato concordato in anticipo sul web, con contatti preliminari per affrontarsi lontano dallo stadio e dai controlli più stringenti. Un’ipotesi al vaglio della polizia, che sta analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza e gli elementi raccolti sul posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontri tra tifosi a Livorno. Diciotto i pesaresi identificati

Nelle ultime ore, sull'autostrada A1 sono stati identificati circa 380 tifosi coinvolti in scontri tra ultras.

Nella mattinata di oggi, sulla A1 a Torino, si sono verificati scontri tra ultras di Napoli e Lazio.

