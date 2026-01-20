Scontri tifosi Fiorentina-Roma Viminale | Stop trasferte fino a fine stagione

Il ministero dell’Interno ha annunciato il divieto di trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine della stagione calcistica. Questa misura mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali incidenti legati agli scontri tra le tifoserie. La decisione sarà in vigore fino al termine del campionato, con l’obiettivo di tutelare l’ordine pubblico e limitare i rischi durante le partite.

(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, il ministero dell'Interno ha disposto uno stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica. Nel provvedimento si fa riferimento ai gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie, cui peraltro non ha mai fatto seguito l'adozione di clausole di non gradimento verso i singoli tifosi responsabili di violenze.

Scontri in autostrada: trasferte vietate ai tifosi di Roma e Fiorentina sino a fine stagione?Domani si terranno riunioni al Viminale e all'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive per discutere della possibile sospensione delle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina, in seguito agli scontri avvenuti in autostrada.

Scontri sull’A1, ipotesi stop alle trasferte fino a fine stagioneA causa degli incidenti verificatisi domenica sull’autostrada A1, si valuta la possibilità di sospendere temporaneamente le trasferte per le squadre di Roma e Fiorentina.

