Frana in Nuova Zelanda la speranza per Sharon | Picarelli prega per la giovane dispersa

Una frana in Nuova Zelanda ha causato la perdita di un campeggio e la scomparsa di una ragazza di 15 anni. Le operazioni di ricerca sono in corso e la comunità spera in un esito positivo. Sharon Picarelli, preoccupata, prega per la giovane dispersa, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione e a coordinare gli interventi di soccorso.

Sospesa tra angoscia e preghiera: la comunità di Avellino si stringe attorno alla famiglia Maccanico dopo il dramma nel campeggio ai piedi del Mount Maunganui Una frana in Nuova Zelanda, un campeggio travolto, una ragazza di quindici anni che manca all’appello. Le notizie corrono veloci, ma l’angoscia resta immobile, sospesa nelle case di chi attende. Sharon Maccanico è di Avellino, anche se da tempo vive ad Auckland con i genitori. A Picarelli, il quartiere d’origine della sua famiglia, la distanza si è accorciata nel modo più umano e antico: la preghiera. Ieri pomeriggio, nella chiesa del Santissimo Salvatore, si è tenuta una veglia per Sharon.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Frana in Nuova Zelanda: dispersa la 15enne italiana Sharon Maccanico, veglia di preghiera ad AvellinoUna frana nel Monte Maunganui, nell’Isola del Nord della Nuova Zelanda, ha coinvolto una zona frequentata da escursionisti, causando la scomparsa di una 15enne italiana, Sharon Maccanico. Sharon Maccanico, 15enne campana dispersa in Nuova ZelandaSharon Maccanico, 15 anni di Avellino, risulta dispersa in Nuova Zelanda a seguito di una frana che ha interessato alcune zone del paese. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Frane in Nuova Zelanda, almeno due morti. Un testimone: Sto ancora tremando; Nuova Zelanda, frana su un campeggio: decine di dispersi, tra cui bambini; Frana travolge un campeggio in Nuova Zelanda: persone sepolte e bambini tra i dispersi; Frane in Nuova Zelanda, almeno due morti. È crollato tutto, frana devastante in Nuova Zelanda: famiglie sotto le macerie, ricerche senza sostaPaura e tensione per la frana Nuova Zelanda: abitazioni distrutte, bambini tra i dispersi e soccorritori impegnati giorno e notte in ricerche difficili e rischiose nelle aree montane colpite isolate. notizie.it Nuova Zelanda, frana su un campeggio: molti dispersi fra cui bambiniUna frana ha travolto un campeggio a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda: persone sepolte, bambini tra i dispersi. Soccorsi al lavoro dopo piogge record. adnkronos.com FRANA IN NUOVA ZELANDA, LA SPERANZA DI AVELLINO PER SHARON: ORE DI ANGOSCIA E PREGHIERA «Nella speranza che il miracolo per la nostra Sharon possa compiersi». Sono le parole che racchiudono l’attesa e la preghiera di un’intera comu - facebook.com facebook Frana su un campeggio in Nuova Zelanda, vittime e bambini tra i dispersi: “Persone correvano e urlavano” x.com

