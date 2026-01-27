sclerosi multipla come agiscono gli antinfiammatori naturali del sistema immunitario

La sclerosi multipla è una condizione complessa che interessa circa 144.000 persone in Italia. Questo articolo esplora come gli antinfiammatori naturali possano influenzare il sistema immunitario e contribuire alla gestione della malattia, offrendo una panoramica su approcci complementari e terapie naturali.

144.000 persone. Stando a quanto riportano i dati pubblicati da AISM nel Barometro della Sclerosi Multipla, questa patologia colpirebbe nelle diverse forme questo numero di persone in Italia. Grazie alla ricerca oggi ci sono più di venti diverse terapie a disposizione, per dare risposte ai pazienti in base alle caratteristiche del quadro. Ma questo non significa che non si possano trovare altre strade per contrastare la patologia, specie se si considera che esistono forme progressive di malattia che al momento non dispongono di una cura efficace. In questo senso si muove un nuovo filone di ricerca, al quale la Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma sta lavorando con il supporto di AISM e della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM). 🔗 Leggi su Dilei.it

