Sclerosi multipla individuata molecola che promuove la riparazione del sistema nervoso

Una molecola, già studiata in passato per il trattamento di disturbi del sonno e della veglia, mostra per la prima volta la capacità di proteggere i neuroni e favorire la riparazione della mielina nei modelli sperimentali di sclerosi multipla. Lo studio, pubblicato oggi su Science Translational Medicine, identifica bavisant come candidato terapeutico in grado di agire su due dei meccanismi più devastanti della malattia: la degenerazione delle fibre nervose e il fallimento dei processi di rimielinizzazione. Il progetto è stato coordinato dall’Università Vita-Salute San Raffaele e IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Ricerca, spiragli per la Sclerosi Multipla: una molecola aiuta a riparare il sistema nervosoUna recente ricerca ha identificato il bavisant, una molecola già utilizzata per i disturbi del sonno, come possibile candidato per la riparazione del sistema nervoso nella Sclerosi Multipla.

