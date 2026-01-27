Scienza disegnato un nuovo identikit dell’enigmatica energia oscura

L’energia oscura rappresenta circa il 70% dell’universo e rimane una delle sue maggiori incognite. Nuove ricerche condotte dal progetto Dark Energy Survey forniscono dettagli più precisi sulle sue caratteristiche, contribuendo a migliorare la comprensione di questa misteriosa forma di energia invisibile che permea lo spazio.

Disegnato un nuovo identikit dell’energia oscura, l’enigmatica forma di energia invisibile ma che costituisce il 70% dell’universo: a definirne con maggiore precisione le caratteristiche sono i risultati della collaborazione internazionale Dark Energy Survey. I dati ottenuti da varie fonti e relativi a ben 18 pubblicazioni sono stati sintetizzati in una pubblicazione su arXiv, la piattaforma che raccoglie pubblicazioni non ancora revisionate dalla comunità scientifica. “Combinare sonde cosmologiche diverse è estremamente potente”, ha detto l’italiana Giulia Giannini, dell’Istituto di Scienza Spaziale di Barcellona e prima autrice di due degli articoli chiave dell’analisi finale e tra le responsabili scientifiche della presentazione dei risultati.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Energia Oscura

Ultime notizie su Energia Oscura

