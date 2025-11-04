Arezzo, 4 novembre 2025 – Sarà un viaggio straordinario tra scienza e avventura alla scoperta della materia oscura l’incontro con il professor Nicola Turini, fisico sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni. L’appuntamento, dal titolo “La materia oscura: un enigma cosmico”, si terrà il 6 novembre alle ore 18.30 presso il Centro di GeoTecnologie dell’Università di Siena (via Vetri Vecchi 34) a San Giovanni Valdarno (AR). L’appuntamento sarà un’occasione imperdibile per appassionati di scienza, fisica e grandi esplorazioni del sapere, per scoprire la materia oscura, uno dei misteri dell’Universo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scoperta, scienza e mistero: l’enigma della materia oscura