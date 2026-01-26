Dragon Ball Age 1000 | svelato il nuovo Super Saiyan disegnato da Akira Toriyama

È stato recentemente svelato il nuovo Super Saiyan di Dragon Ball Age 1000, disegnato da Akira Toriyama. Nonostante la scomparsa del Maestro nel 2024, il suo lavoro rimane fondamentale per il franchise, continuando a influenzarne lo sviluppo e la direzione artistica. Questa scoperta rappresenta un ulteriore passo nella lunga tradizione di Dragon Ball, mantenendo viva la passione dei fan e l’eredità creativa di Toriyama.

Nonostante la scomparsa del Maestro nel 2024, il suo contributo creativo continua a guidare il franchise. Age 1000 (titolo provvisorio) non è solo un nuovo gioco, ma un’espansione del canone che ci proietta secoli dopo le avventure di Goku e compagni. In breve: durante le celebrazioni per il 40° anniversario del franchise, Bandai Namco ha presentato Dragon Ball Age 1000, un nuovo videogioco in arrivo nel 2027. Il protagonista è un misterioso guerriero capace di trasformarsi in Super Saiyan, basato su un design inedito realizzato da Akira Toriyama nel 2024. Il progetto esplorerà un’epoca remota dove i classici eroi sono ormai leggende del passato.🔗 Leggi su Nerdpool.it

Approfondimenti su dragon ball

Bandai Namco ha annunciato Dragon Ball Age 1000, un nuovo videogioco ambientato nell’universo di Dragon Ball, sviluppato in collaborazione con Akira Toriyama.

Ultime notizie su dragon ball

