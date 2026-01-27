Sci alpino i precedenti di Sofia Goggia a Crans Montana | poker di vittorie

Sofia Goggia ha ottenuto quattro vittorie a Crans Montana nello sci alpino. Questi risultati dimostrano la sua costanza e competenza, anche se al momento non si pensa ancora ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Un percorso di successi che testimonia la sua consolidata presenza nel circuito internazionale.

Non è ancora tempo di pensare ai Giochi Olimpici di Milano Cortina per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Il Circo Bianco, infatti, si ritrova (entrambi i comparti) a Crans Montana per le ultime gare prima di passare sotto l’egida dei Cinque Cerchi. Sulla Mont Lachaux le azzurre hanno spesso trovato risultati sensazionali (nell’ultima edizione disputata doppietta Marta Bassino-Federica Brignone in discesa il 17 febbraio 2024 e doppio podio in superG) con Sofia Goggia che sulle nevi elvetiche vanta addirittura un poker di vittorie. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i precedenti della campionessa olimpica 2018 a Crans Montana. 🔗 Leggi su Oasport.it

