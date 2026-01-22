Sci alpino i precedenti di Dominik Paris a Kitzbuehel Un poker di vittorie! 3 in discesa e una in superG

Dominik Paris ha conquistato quattro vittorie a Kitzbuehel, tre in discesa e una in superG, confermando il suo talento in questa storica località. A metà gennaio, gli appassionati di sci attendono con interesse la settimana più significativa della stagione, momento in cui le sfide di questo prestigioso appuntamento si rinnovano ogni anno.

Quando si valica la metà del mese di gennaio gli appassionati di sci sanno bene che sta arrivando la settimana più attesa dell’intero calendario. Stiamo parlando, ovviamente, del weekend di Kitzbuehel (Austria). Sulla durissima e splendida pista “Streif” andranno in scena due prove veloci, un superG e una discesa, che vedranno protagonista, come sempre, Dominik Paris. Il nostro portacolori, dopotutto, ha vinto in ben 4 occasioni sul pendio austriaco risultando uno dei migliori di sempre. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i suoi precedenti a Kitz. L’esordio di Dominik Paris sulla Streif arriva già il 22 gennaio 2010, nel superG vinto dallo svizzero Didier Cuche (vittorioso in ben 6 occasioni sulla Streif), davanti ai due padroni di casa Michael Walchofer e Georg Streitberger. 🔗 Leggi su Oasport.it

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

