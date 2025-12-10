sci alpino i precedenti di sofia goggia a st moritz ultima vittoria nel 2023

Sofia Goggia torna in azione a St. Moritz, una delle tappe più prestigiose dello sci alpino femminile. Con un passato ricco di successi in questa località, l'atleta italiana si prepara a sfidare le piste svizzere, nel contesto della Coppa del Mondo 2025-2026, dopo aver conquistato la sua ultima vittoria nel 2023.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 chiude la trasferta nordamericana e si prepara per il ritorno in Europa con la classica tappa di Sankt Moritz (Svizzera). Sulla pista Corvaglia vivremo un weekend dedicato alle gare veloci. Sarà grande protagonista, come sempre, Sofia Goggia, una atleta che su queste nevi ha colto spesso grandi risultati. Andiamo a ricordarli tutti. L’esperienza di Sofia Goggia in quel di St. Moritz inizia con una prima manche non conclusa nel gigante del 9 dicembre 2012, gara poi vinta dalla slovena Tina Maze. Seconda gara sulla Corvaglia per la nostra portacolori il superG del 17 marzo 2016 e, anche in questo caso, la gara non viene conclusa. 🔗 Leggi su Oasport.it