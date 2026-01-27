Schlein a Riposto dopo il ciclone Harry | Non è un' emergenza di serie B faremo la nostra parte

In seguito al ciclone Harry, Schlein si è recata a Riposto per esprimere il suo sostegno alle comunità colpite. La visita mira a testimoniare vicinanza e solidarietà, sottolineando l'importanza di affrontare con serietà le emergenze naturali. Nessuna polemica, solo l'impegno di fare la propria parte per aiutare territori e persone in difficoltà.

"Io non sono qui per fare polemica, sono qui per dare pieno supporto a queste comunità e a questi territori". Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, da Riposto rispondendo ad una domanda sull'assenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui luoghi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Riposto Emilia Romagna Riposto, la giunta comunale chiede lo stato di emergenza dopo i danni del ciclone Harry La giunta comunale di Riposto ha deciso di richiedere ufficialmente lo stato di emergenza, a seguito dei danni causati dal ciclone Harry. Maltempo, oggi il Cdm per lo stato di emergenza dopo i danni del ciclone Harry Oggi il Consiglio dei Ministri si riunisce per valutare lo stato di emergenza a seguito dei danni causati dal ciclone Harry nel Sud Italia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. La Sicilia. . Dopo il ciclone Harry, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, visita i luoghi colpiti dall’alluvione - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.