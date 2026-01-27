Schianto con camion Amsa fissata l'autopsia sul corpo di Simone Bonino il bodyguard di Alberto Genovese

L'autopsia su Simone Bonino, il bodyguard coinvolto nello schianto con il camion Amsa, si terrà giovedì 29 gennaio. Bonino, noto per aver fornito servizi di sicurezza ai vip, è al centro di questa inchiesta. La procedura aiuterà a chiarire le cause dell'incidente e a fare luce sulla vicenda.

Simone Bonino, 45 anni, ex guardia del corpo di Alberto Genovese, è morto questa mattina in un incidente stradale in corso Sempione a Milano.

