Milano ex guardia del corpo di Alberto Genovese muore in un incidente in corso Sempione | lo schianto con un mezzo Amsa Chi era Simone Bonino

Simone Bonino, 45 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto in corso Sempione, all’altezza dell’incrocio con via Emanuele Filiberto, questa mattina alle 5.30. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, a causare lo scontro sarebbe stato un mezzo dell’Amsa, l’azienda di servizi di raccolta rifiuti, che non avrebbe rispettato la precedenza. Dalle verifiche degli agenti intervenuti, il veicolo proveniente dalla periferia avrebbe urtato una Bmw guidata da Bonino. La macchina è stata trascinata in avanti, abbattendo un semaforo e la segnaletica verticale, prima di scontrarsi con un’altra auto proveniente dalla direzione opposta.🔗 Leggi su Open.online

Milano, ex guardia del corpo di Alberto Genovese muore in un incidente in corso Sempione: lo schianto con un mezzo Amsa. Chi era Simone BoninoSecondo le prime ricostruzioni, a causare lo scontro sarebbe stato un mezzo dell’Amsa che non avrebbe rispettato la precedenza ... open.online

