Simone Bonino come è morto il bodyguard dei vip | lo schianto con il camion dell' Amsa e l' ipotesi mancata precedenza

Nella prima mattinata di oggi, si è verificato un incidente stradale all'angolo tra via e piazza, che ha causato la morte di Simone Bonino, noto bodyguard dei vip. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente potrebbe essere stato provocato da una mancata precedenza del camion dell'Amsa coinvolto nello schianto. La dinamica è ancora sotto indagine, e si attendono ulteriori dettagli per chiarire le cause dell'incidente.

E' stato causato probabilmente da una mancata precedenza del mezzo dell'Amsa l'incidente in cui all'alba di oggi ha perso la vita Simone Bonino bodyguard dei vip, all'angolo tra corso Sempione e via Emanuele Filiberto a Milano. Il mezzo dell'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti proveniva dalla periferia, quando ha centrato l'auto guidata dal 45enne che arrivava da destra e avrebbe avuto la precedenza. Simone Bonino, chi era il bodyguard morto. Le foto con i vip (da Tyson a Samira Lui), il ricovero del 2024, il suo ruolo a casa Genovese Dopo l'urto la Bmw è stata trascinata in avanti, abbattendo semaforo e cartelli stradali, fino a terminare la sua corsa contro un'altra auto che arrivava dalla direzione opposta. 🔗 Leggi su Leggo.it

