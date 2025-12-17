Scuola | nessun aumento per i bambini iscritti ai nidi alle scuole dell’infanzia e per il servizio mensa
Per l’anno scolastico 2026/2027, le tariffe per i servizi educativi e di ristorazione rimangono invariate, garantendo stabilità alle famiglie. Nessun aumento riguarda i bambini iscritti ai nidi, alle scuole dell’infanzia e ai servizi mensa, confermando l’impegno delle istituzioni nel mantenere accessibili e sostenibili queste offerte educative.
Rimangono invariate le rette per i servizi a domanda individuale delle istituzioni dell’infanzia e del servizio di ristorazione per l’anno educativo e scolastico 20262027. La giunta comunale di Riccione ha approvato i criteri e le tariffe. Un provvedimento che definisce in modo analitico le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Pensione dal 2027: scatta l’aumento dell’età, ma non per gli insegnanti della scuola dell’Infanzia e nidi
Leggi anche: Stromboli verso la secessione, che parte proprio dalla scuola: “94 bambini iscritti alla scuola dell’Infanzia, primaria e media”. Dato in controtendenza
I bambini di Taranto non vanno a scuola
Inclusione a scuola: il progetto che non lascia indietro nessuno - PariPasso di Rizzoli Education è un lavoro di ricerca sul tema dell’inclusione e delle pratiche di insegnamento e apprendimento incentrate sulla didattica inclusiva ... corriere.it
Scuola, sei milioni di bambini in più ne sono esclusi e nel 2026 nel mondo saranno 278 milioni - ROMA – Il numero di bambini non scolarizzati in tutto il mondo aumenterebbe da 272 milioni a 278 milioni nell'anno prossimo. repubblica.it
Un interessante dialogo in cui si è percepito tutto il suo amore innato verso il mondo scolastico, dimostrato da un'azione che nessun ministro aveva mai commesso prima d'ora: rientrare a scuola senza sfruttare il "curriculum" dell'esperienza ministeriale. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.