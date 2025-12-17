Scuola | nessun aumento per i bambini iscritti ai nidi alle scuole dell’infanzia e per il servizio mensa

Per l’anno scolastico 2026/2027, le tariffe per i servizi educativi e di ristorazione rimangono invariate, garantendo stabilità alle famiglie. Nessun aumento riguarda i bambini iscritti ai nidi, alle scuole dell’infanzia e ai servizi mensa, confermando l’impegno delle istituzioni nel mantenere accessibili e sostenibili queste offerte educative.

Scuola, sei milioni di bambini in più ne sono esclusi e nel 2026 nel mondo saranno 278 milioni - ROMA – Il numero di bambini non scolarizzati in tutto il mondo aumenterebbe da 272 milioni a 278 milioni nell'anno prossimo. repubblica.it

Un interessante dialogo in cui si è percepito tutto il suo amore innato verso il mondo scolastico, dimostrato da un'azione che nessun ministro aveva mai commesso prima d'ora: rientrare a scuola senza sfruttare il "curriculum" dell'esperienza ministeriale. - facebook.com facebook

