sassaiola in stazione si affrontano due bande poi la rapina a un 15enne

La stazione di Ravenna è spesso teatro di episodi di degrado e violenza, evidenziando la necessità di interventi per migliorare la sicurezza. La presenza di bande e eventi come una rapina coinvolgente un minorenne sottolineano la complessità delle sfide che la città affronta in queste aree pubbliche.

La stazione ferroviaria di Ravenna continua a confermarsi come una delle aree più delicate della città, un luogo dove episodi di degrado e violenza tornano ciclicamente a riaccendere l’allarme sulla sicurezza. Anche sabato, nel giro di poche ore, lo scalo ferroviario è stato teatro di due distinti fatti di cronaca che hanno riportato l’attenzione sulla fragilità di una zona da tempo considerata calda, insieme all’adiacente area dell’Isola di San Giovanni. Il primo episodio si è verificato nel pomeriggio, quando una sassaiola ha coinvolto due gruppi di giovani stranieri – cosiddetti “maranza” – che si sono affrontati tra i binari uno e due della stazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un episodio di violenza si è verificato nelle vicinanze della stazione ferroviaria, dove un uomo è stato aggredito con bottiglie e spranghe di ferro.

Un ragazzo di 16 anni è stato costretto a seguire un uomo fino alla stazione ferroviaria, dove è stato minacciato e rapinato di 200 euro.

