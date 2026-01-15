Pestato con bottiglie e spranghe fino a svenire a due passi dalla stazione La violenta rapina per 80 euro
Un episodio di violenza si è verificato nelle vicinanze della stazione ferroviaria, dove un uomo è stato aggredito con bottiglie e spranghe di ferro. La rapina, di circa 80 euro, ha causato gravi ferite, lasciando la vittima in stato di semi-incoscienza. L’episodio evidenzia le criticità della zona e la necessità di maggiori misure di sicurezza.
Un violento pestaggio in piena regola nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Un uomo aggredito brutalmente con bottiglie e spranghe di ferro, nonché rapinato di 80 euro. Per le botte ricevute, il ferito - di 41 anni - aveva perso conoscenza. Gli aggressori, due fratelli di origini marocchine. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Adescato e pestato fino a svenire
Leggi anche: Minacce ai bodyguard della discoteca Old Fashion con bottiglie e spranghe: Baby Gang deve pagare 2600 euro
I controlli hanno riguardato le zone di Latina dove si sono verificati nei mesi scorsi episodi intimidatori: esplosioni di ordigni artigianali e bottiglie incendiarie. #Latina #Cronaca #InPrimoPiano facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.