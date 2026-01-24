Lo costringe ad accompagnarlo in stazione poi lo rapina | paura per un 16enne

Un ragazzo di 16 anni è stato costretto a seguire un uomo fino alla stazione ferroviaria, dove è stato minacciato e rapinato di 200 euro. L'aggressore lo ha afferrato per un braccio e, con fare intimidatorio, ha compiuto il gesto. L'episodio ha generato timore e preoccupazione nella zona, mentre le forze dell'ordine stanno cercando di identificare il responsabile.

Lo ha afferrato per un braccio e, con fare minaccioso, l’ha costretto a seguirlo fino alla stazione ferroviaria dove gli ha estorto 200 euro. Il fatto risale a qualche giorno fa ed è successo al centro commerciale di Lagundo (BZ). La vittima è un ragazzo di 16 anni mentre il responsabile del.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

