Sant’Anna nuovo grant Erc per il professor Stefano Palagi | 150mila euro per i robot biodegradabili

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha ottenuto un nuovo finanziamento Erc di 150mila euro, destinato allo sviluppo di robot biodegradabili. Questo contributo conferma l’impegno della regione Toscana nel campo della bioingegneria e dell’innovazione tecnologica, evidenziando la qualità della ricerca condotta presso l’istituzione. Il progetto si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso soluzioni sostenibili e avanzate nel settore medico e tecnologico.

PISA – La medicina del futuro parla sempre più la lingua della bioingegneria toscana. Il Consiglio europeo della ricerca (Erc) ha deciso di scommettere ancora una volta sull'eccellenza della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Un nuovo finanziamento Proof of Concept è stato assegnato al progetto Bioneact, coordinato dal professor Stefano Palagi dell'Istituto di BioRobotica. L'obiettivo è ambizioso e sembra uscito da un film di fantascienza, ma ha basi scientifiche solidissime. Si tratta di portare verso l'applicazione clinica una nuova generazione di microrobot attivi. Questi dispositivi microscopici hanno caratteristiche uniche: sono "ultra-soffici", autonomi e, soprattutto, biodegradabili.

