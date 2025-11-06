Due grant Erc all’università Cattolica per Archeologia e Medicina

Periodicodaily.com | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Due progetti di ricerca firmati da ricercatori dell'università Cattolica del Sacro Cuore in Archeologia e in Medicina sono tra i vincitori degli Erc Synergy Grant 2025 comunicati oggi dallo European Research Council. Ad aggiudicarsi le borse sono Caterina Giostra, ordinaria di Archeologia medievale presso il Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell'arte del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

due grant erc all8217universit224Due grant Erc all'università Cattolica per Archeologia e Medicina - Borse Synergy a Caterina Giostra per il progetto Coco sull'Europa del Medioevo, e a Massimiliano Papi e Ivo Boskoski per Multiprobe che punta a un dispositivo endoscopico ibrido per diagnosi e terapia ... Segnala adnkronos.com

due grant erc all8217universit224Sanita': ricercatori della Cattolica vincitori degli ERC Synergy Grant 2025 - Riconoscimenti per progetti di Archeologia e di Medicina (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Da ilsole24ore.com

due grant erc all8217universit224Alla Cattolica due Erc Synergy Grant per archeologia e medicina - Due progetti di ricerca firmati da ricercatori dell'Università Cattolica in Archeologia e Medicina sono i vincitori degli Erc Synergy Grant 2025, tra i più prestigiosi e competitivi finanziamenti euro ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Due Grant Erc All8217universit224