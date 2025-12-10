Ricerca ERC Consolidator Grant 2026 | contributi fino a 2 milioni di euro
È stato aperto il bando per l'ERC Consolidator Grant 2026 del Consiglio Europeo della Ricerca, destinato a sostenere progetti innovativi di ricercatori promettenti. La sovvenzione può arrivare fino a 2 milioni di euro, offrendo un'importante opportunità di finanziamento per sviluppare e consolidare nuove idee scientifiche.
Si è ufficialmente aperto il bando ERC Consolidator Grant 2026 del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC). Si tratta di una misura pensata per supportare ricercatori eccellenti nella fase della carriera in cui vogliono consolidare il proprio team o rafforzare le attività di ricerca indipendente.Il bando è quindi aperto a ricercatori di qualsiasi nazionalità che hanno dato prova della loro maturità (ad esempio con un track record scientifico significativo) e con 7-12 anni di esperienza dall’ottenimento del dottorato. I proponenti dovranno dunque dimostrare la fattibilità e la natura innovativ a e ambiziosa della propria proposta di ricerca scientifica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
#Napoli - Due ERC Consolidator Grant alla Federico II: finanziamenti per 5 milioni alla ricerca d’eccellenza #Università #Scienza #Economia #Ricerca #ERCGrant #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Ricerca scientifica, differenze tra . Spagna: 26 ricercatori spagnoli ricevono il grant ERC consolidator. 26 ne riceve il paese. Italia: 37 ricercatori ricevono il grant. 17 SOLO vanno all'Italia come paese. Vai su X
NEWS - Alla Federico II assegnati due ERC Consolidator Grant per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro, vincitori il microbiologo Donato Giovannelli e l’economista ... - ERC ha assegnato all'Università degli Studi di Napoli Federico II due 'Consolidator Grant', tra i finanziamenti più competitivi e ambiti nel panorama internazional ... Scrive napolimagazine.com
