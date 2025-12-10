Ricerca ERC Consolidator Grant 2026 | contributi fino a 2 milioni di euro

Ildenaro.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato aperto il bando per l'ERC Consolidator Grant 2026 del Consiglio Europeo della Ricerca, destinato a sostenere progetti innovativi di ricercatori promettenti. La sovvenzione può arrivare fino a 2 milioni di euro, offrendo un'importante opportunità di finanziamento per sviluppare e consolidare nuove idee scientifiche.

Si è ufficialmente aperto il bando  ERC Consolidator Grant 2026  del  Consiglio Europeo della Ricerca  (ERC). Si tratta di una misura pensata per supportare ricercatori eccellenti nella fase della carriera in cui vogliono consolidare il proprio team o rafforzare le attività di ricerca indipendente.Il bando è quindi  aperto a ricercatori di qualsiasi nazionalità  che hanno dato prova della loro maturità (ad esempio con un track record scientifico significativo) e con 7-12 anni di esperienza dall’ottenimento del dottorato. I proponenti dovranno dunque  dimostrare la fattibilità e la natura innovativ a e ambiziosa della propria proposta di ricerca scientifica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

NEWS - Alla Federico II assegnati due ERC Consolidator Grant per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro, vincitori il microbiologo Donato Giovannelli e l’economista ... - ERC ha assegnato all'Università degli Studi di Napoli Federico II due 'Consolidator Grant', tra i finanziamenti più competitivi e ambiti nel panorama internazional ... Scrive napolimagazine.com