Il ciclone Harry, che ha interessato Calabria, Sicilia e Sardegna, è ormai un evento passato. Durante il maltempo, le autorità e la Protezione civile hanno svolto un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza e coordinare gli interventi di emergenza. Ora, la priorità è il ritorno alla normalità e il ripristino delle condizioni nelle aree colpite.

Il ciclone Harry, che ha tenuto in ostaggio Calabria, Sicilia e Sardegna, ormai è un ricordo. Il maltempo che ha causato ingenti danni nelle tre regioni ha visto la Protezione civile in prima fila, con un impegno e una generosità di assoluto livello. La collaborazione. Il ministro Nello Musumeci e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno seguito costantemente l’evoluzione del maltempo. Imponente il dispiego di donne e uomini, anche delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Non sono mancate le polemiche strumentali di chi ha accusato il governo anche in questa circostanza. “Desidero ringraziare il ministro Musumeci e le Regioni interessate dal ciclone Harry per la collaborazione e per l’impegno profuso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maltempo, il ciclone Harry è un ricordo. L’impegno straordinario del governo e il ritorno alla normalità

Terremoto, Guido Castelli commissario straordinario. I sindaci: "Il ritorno alla normalità è sempre una sfida"Giovedì mattina alla Camera dei Deputati si è tenuto un incontro operativo tra Guido Castelli, prossimo commissario straordinario per la ricostruzione post-terremoto in Romagna, e i rappresentanti politici, per affrontare le sfide di un percorso verso la normalità ancora complesso.

Terremoto, Guido Castelli commissario straordinario. I sindaci: "Il ritorno alla normalità è sempre una sfida"Giovedì mattina alla Camera dei Deputati si è svolto un incontro operativo tra Guido Castelli, prossimo commissario straordinario per la ricostruzione dopo il terremoto del 2023 in Romagna, e altri rappresentanti politici.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Maltempo, il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Sardegna e Calabria. TUTTI I VIDEO; Previsioni meteo, ciclone Harry: ultime 24 ore di maltempo con mareggiate, vento e tanta pioggia; Il ciclone Harry devasta il Sud Italia: danni per miliardi. In Sicilia verso lo stato d’emergenza; Il ciclone Harry sferza il Sud Italia: venti a 120 Km/h, allerta della Protezione Civile.

Ciclone Harry: devastante maltempo al Sud. Allagamenti, mareggiate record e danni. Stop ai treni su molte tratte. I video e le fotoAllerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna. Evacuazioni in diverse località costiere. Alle Eolie le onde sfiorano le case. Nel Reggino crolla tratto di lungomare. A Santa Teresa di Riva auto finisc ... quotidiano.net

Ciclone Harry, il video dei vigili del fuoco che salvano tre cavalli in SardegnaNei giorni scorsi, durante l’ondata di maltempo causato dal ciclone Harry, t re cavalli sono rimasti bloccati dall’esondazione di un torrente nelle campagne di Oliena, in provincia di Nuoro. I cavalli ... blitzquotidiano.it

A causa del ciclone Harry e del maltempo che in questi giorni non ha mai lasciato l'isola, ci sono stati danni non solo alle infrastrutture ma sono stati colpiti anche i beni archeologici e i siti di rilevanza culturale. La prima e più importante segnalazione arriva dal - facebook.com facebook

#Maltempo #Catania, anziana intrappolata in casa durante il ciclone #Harry x.com