Terranuova celebra il Giorno della Memoria

La Giornata della Memoria a Terranuova Bracciolini rappresenta un momento di riflessione storica e civile, con iniziative che uniscono teatro e testimonianze. L’evento, in programma il 27 gennaio 2026, invita la comunità a ricordare e condividere valori di memoria e responsabilità, contribuendo a mantenere vivo il ricordo delle vittime e a promuovere una cultura di pace.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – Anche in questo 2026 Terranuova Bracciolini rinnova l'appuntamento con la Giornata della Memoria, attraverso un'iniziativa che unisce teatro, riflessione storica e responsabilità civile. L'evento è promosso dalla scuola di teatro KanterStrasse, realtà da anni impegnata nella costruzione di percorsi artistici capaci di rinnovare il senso della memoria storica e di stimolare una consapevolezza collettiva sempre attuale. Venerdì 30 gennaio, alle ore 21.15, il Teatro Auditorium Le Fornaci ospiterà lo spettacolo "Lettere alla Memoria", a cura dello StrasseLab, laboratorio teatrale diretto da Miriam Calautti.

