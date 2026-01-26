Sanremo le pagelle delle canzoni | sorpresa Maria Antonietta e Colombre 8 Ermal Meta canta la guerra 7 Elettra ripetitiva 5

Sanremo continua a suscitare opinioni contrastanti tra pubblico e critica, con alcune sorprese e conferme tra le canzoni in gara. Le pagelle delle performance evidenziano diverse valutazioni, da quelle più positive a quelle più critiche. Questo evento musicale rimane un momento di discussione e interesse nel panorama italiano, offrendo spunti di riflessione sulla qualità e la rappresentanza artistica della manifestazione.

Nelle scorse settimane, all’annuncio del cast, Sanremo si è portato dietro una scia di critiche: per molti c’erano pochi nomi “di peso”, pochissimi artisti di prima fascia (o comunque non quelli che oggi monopolizzano classifiche e streaming) e, soprattutto, mancavano gli attesi ritorni che avevano alimentato l’hype, da Madame a Tiziano Ferro. Qualcuno, ancora, ha accusato Carlo Conti, direttore artistico, di aver fatto spesa su TikTok, accaparrandosi qualche artista virale per vincere facile. “Ma ascoltate le canzoni, prima di giudicare”, replicavano gli strenui difensori della kermesse. Ed eccole, allora, le canzoni.🔗 Leggi su Today.it

