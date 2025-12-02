Riccione ’canta’ a Sanremo | all’Ariston tanti artisti che qui hanno fatto la storia

Da Riccione al palco del teatro Ariston. Sono ben una dozzina, sui 30 annunciati dal presentatore Carlo Conti, gli artisti che a febbraio saranno in gara al Festival di Sanremo. Molti di loro hanno mosso i primi passi a Riccione, animando le estati dai palchi di piazzale Roma e delle Albe in controluce in spiaggia, così come varie edizioni della Notte Rosa e di Capodanno. Primo tra tutti Tommaso Paradiso che nel 2017, quand’era il frontman dei Thegiornalisti, col brano Riccione ha ispirato il titolo del film di Enrico Vanzina Sotto il sole di Riccione del 2020. L’artista era tornato nella Perla verde anche nel 2019. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

