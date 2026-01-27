Sanremo Carlo Conti | Sulla conduzione del 2027 nessuna certezza

In questo articolo si aggiornano le ultime novità sul Festival di Sanremo 2027, con dichiarazioni di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026. Le sue parole evidenziano l’incertezza sulla conduzione dell’evento nel prossimo anno, offrendo un quadro chiaro delle prospettive future della manifestazione musicale.

Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026, Carlo Conti, interviene a RTL 102.5 in merito alle ultime novità sul Festival. All'interno di Non Stop News, con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. "Tra l'altro è stata la prima volta che le sento tutte insieme così, quindi anche per me è una giornata tra le più importanti e le più emozionanti, quella di ieri. Perché le risento tutte, le risento anche bene, con un bel impianto, le risento a volume alto, e quindi è una sorpresa anche per me. Le ho fatte ascoltare seguendo una playlist radiofonica, quindi alternando quella veloce, quella lenta, quella ritmata, quella impegnata, quella più leggera, uomo-donna, cioè proprio facendo una sorta di playlist radiofonica.

Carlo Conti rivela se sarà alla conduzione del Festival di Sanremo 2027

Carlo Conti ha recentemente chiarito i suoi progetti riguardo al Festival di Sanremo 2027.

Carlo Conti: «Sanremo 2027? Sono pronto a tutto, ma come dice un mio conterraneo: “Del doman non v’è certezza”»

Carlo Conti si mostra entusiasta e determinato riguardo a Sanremo 2027, promettendo un’edizione ricca di omaggi e sorprese.

