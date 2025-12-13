Carlo Conti | Sanremo 2027? Sono pronto a tutto ma come dice un mio conterraneo | Del doman non v’è certezza

Carlo Conti si mostra entusiasta e determinato riguardo a Sanremo 2027, promettendo un’edizione ricca di omaggi e sorprese. Tra tributi a Pippo Baudo, Ornella Vanoni e Beppe Vessicchio, l’evento si prepara a tornare su Rai 1 con “Sarà Sanremo” e le canzoni dei big in gara, confermando l’importanza della storica kermesse musicale italiana.

Un'edizione dedicata a Pippo Baudo, con omaggi a Ornella Vanoni e Beppe Vessicchio. Appuntamento su Rai 1 con Sarà Sanremo e i titoli delle 30 canzoni dei big in gara. Vanityfair.it Il festival di Sanremo 2027, torna Amadeus? Il conduttore al Festival con Coletta al prime time - Il destino del Festival di Sanremo somiglia sempre di più a quello di una grande squadra di calcio arrivata a fine ciclo. ilmattino.it

Sanremo, Carlo Conti: “Festival 2027? Io sempre a disposizione della Rai” - L'azienda mi dimostra fiducia e stima tutti i giorni ed è pronta a qualsiasi mia ... msn.com

ALBERTO URSO NON PARTECIPERÀ A SANREMO 2026 Carlo Conti non ha gradito il fatto che nei suoi testi non ci sia mai neanche un “BRO” “BITCH” “CASH” “SCU SCU” …. Non usa neanche l’ Auto-Tune…. Io non lo so come @albertourso_official pretend - facebook.com facebook

Influenza, al via spot Tv con Carlo Conti x.com

© Vanityfair.it - Carlo Conti: «Sanremo 2027? Sono pronto a tutto, ma come dice un mio conterraneo: “Del doman non v’è certezza”»

Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026

Video Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026 Video Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026