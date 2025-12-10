Incendio a Lanzo Torinese | a fuoco una casa una persona ferita

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, in una abitazione di via Fontana del Monte a Lanzo Torinese. L’incendio ha interessato il secondo piano dell’edificio, causando il ferimento di una persona. I soccorsi sono intervenuti rapidamente per contenere le fiamme e assistere le persone coinvolte.

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, al secondo e ultimo piano di una casa in via Fontana del Monte a Lanzo Torinese. Sul posto sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco dai distaccamenti di Lanzo, Torino Centrale, San Maurizio Canavese e Nole, che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Lanzo, incendio in una villetta: 23 vigili del fuoco impegnati nelle operazioni - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino, con 8 squadre tra personale permanente e ... Segnala torinoggi.it

Incedio in un’abitazione a Lanzo, c’è un ferito - Emergenza in corso questo pomeriggio a Lanzo Torinese, dove un violento incendio è divampato in un’abitazione: sul posto i Vigili del Fuoco organizzati in otto squadre. Da ilrisveglio-online.it

Un nuovo incendio nei boschi delle Valli di Lanzo - facebook.com Vai su Facebook