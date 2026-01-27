san terenzo il 15 febbraio torna il carnevale

Il Carnevale di San Terenzo si svolgerà domenica 15 febbraio, dalle 14:30 alle 17:00. L’evento è pensato per coinvolgere tutte le età, offrendo musica, sfilate e un concorso per la mascherina più bella del 2026. Un’occasione per partecipare a una tradizione locale, in un contesto di festa e convivialità.

Torna il Carnevale di San Terenzo. L’appuntamento è per domenica 15 febbraio dalle 14.30 alle 17: una giornata di festa dedicata a grandi e piccoli, con musica, sfilate e concorso della mascherina più bella 2026. La manifestazione prenderà il via con l’intrattenimento musicale sul palco allestito in piazza Brusacà e la partenza della sfilata delle maschere dell’artista Walter Tacchini dal Colombo. La sfilata, intitolata “Il gabbiano guerriero”, vedrà la partecipazione degli studenti degli istituti scolastici della Provincia, con cui l’artista ha collaborato nel corso degli anni per la realizzazione delle maschere, che percorreranno tutto il lungomare fino alla marina di San Terenzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su San Terenzo

Il Carnevale di Scauri si avvicina, con i preparativi in corso e l’evento principale previsto per domenica 15 febbraio sul lungomare.

Nonostante le basse temperature, 160 appassionati hanno partecipato alla undicesima edizione del cimento di San Terenzo, dimostrando determinazione e spirito di squadra.

