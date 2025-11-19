San pellegrino in fiore 2026 un viaggio nel medioevo | labirinto al duomo e torre in piazza San Carluccio | FOTO

San Pellegrino in fiore, è ufficiale: il progetto scelto per l'edizione 2026 è quello dell'architetto Christian Ciucciarelli, classificatosi al terzo posto nel concorso di idee indetto nel 2023. Il Comune di Viterbo sta già lavorando alla prossima edizione del tradizionale evento florovivaistico. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

San Pellegrino in fiore, Malé lascia: «Ma se serve possiamo dare il marchio». Crescono le adesioni per l'evento alternativo - Armando Malè, organizzatore di San Pellegrino in fiore insieme a Fabio Fontana fino all’ultima edizione andata in scena ... Lo riporta ilmessaggero.it

La sindaca di Viterbo prolunga San Pellegrino in Fiore - La sindaca di Viterbo Chiara Frontini ha deciso di prolungare di una settimana la permanenza delle installazioni floreali di San Pellegrino in Fiore. Come scrive ansa.it

San Pellegrino in fiore 2025, Viterbo esplode di colori - "San Pellegrino in fiore e' una manifestazione particolarmente cara a Viterbo che ha il centro medievale piu' esteso e meglio conservato d'Europa. Lo riporta notizie.tiscali.it