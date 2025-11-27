Viterbo Christmas Village 2025 | la magia del Natale nel cuore del quartiere medievale di San Pellegrino

Il Viterbo Christmas Village torna anche per il Natale 2025 e lo fa trasformando l’incantevole quartiere medievale di San Pellegrino in un vero e proprio villaggio delle meraviglie. Non un semplice evento, ma un percorso diffuso dove palazzi storici, torri e vicoli in pietra diventano la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Viterbo Christmas Village 2025: la magia del Natale nel cuore del quartiere medievale di San Pellegrino

Leggi anche questi approfondimenti

Vi porto al “VITERBO CHRISTMAS VILLAGE” dal 15 Novembre fino al 7 gennaio 2026. Tra le vie del Centro Storico Medioevale più grande e ben conservato al mondo, un magico mondo di atmosfere natalizie. - facebook.com Vai su Facebook

Al Viterbo Christmas Village secondo weekend per vivere la gioia e la magia del Natale - Secondo weekend al Villaggio di Natale nel centro storico di Viterbo, per dividere insieme gradi e piccini la gioia e la magia del Natale. Secondo tusciaup.com

Viterbo – Torna il Christmas Village, tra le novità più attese il Mondo di Ghiaccio - VITERBO – Si avvicina la festa più amata dell’anno e la città si prepara per un Natale scintillante con il Christmas Village, pronto ad entusiasmare soprattutto i più piccoli, che non vedono l’ora di ... Si legge su etrurianews.it

Weekend nella Tuscia: il Christmas Village accende il Natale a Viterbo poi jazz, teatro e festival del cortometraggio - Apertura del Christmas Village a Viterbo, Frantoi aperti a Blera, la cultura e l’arte, non tralasciano ev ... tusciaup.com scrive