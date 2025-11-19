easy basket school day il 28 novembre a san giorgio del sannio

Tempo di lettura: 2 minuti Il prossimo 28 novembre il Palazzetto dello Sport di San Giorgio del Sannio ospiterà una speciale giornata dedicata alla promozione del minibasket e dei valori educativi dello sport nella scuola, con l’evento nazionale “Easy Basket School Day” dedicato ad una scuola per ogni provincia. Protagonisti saranno circa 180 studenti delle classi 4ª e 5ª dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, che parteciperanno a una lezione coinvolgente guidata da due figure di riferimento in ambito nazionale ed internazionale della Federazione Italiana Pallacanestro: Maurizio Cremonini, responsabile nazionale minibasket, e Roberta Regis, tecnico federale minibasket e scuola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

