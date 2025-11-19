Easy Basket School Day il 28 novembre a San Giorgio del Sannio
Tempo di lettura: 2 minuti Il prossimo 28 novembre il Palazzetto dello Sport di San Giorgio del Sannio ospiterà una speciale giornata dedicata alla promozione del minibasket e dei valori educativi dello sport nella scuola, con l’evento nazionale “Easy Basket School Day” dedicato ad una scuola per ogni provincia. Protagonisti saranno circa 180 studenti delle classi 4ª e 5ª dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, che parteciperanno a una lezione coinvolgente guidata da due figure di riferimento in ambito nazionale ed internazionale della Federazione Italiana Pallacanestro: Maurizio Cremonini, responsabile nazionale minibasket, e Roberta Regis, tecnico federale minibasket e scuola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Gruppo Easy basket 2k5 Scuola Mariele Ventre. Un progetto in collaborazione con Ic Patini L'Aquila Quasi 50 bambini stanno partecipando al nostro progetto pomeridiano dopo scuola! Martedi con quasi 35 bambini e bambine delle classi prime seconde e ter - facebook.com Vai su Facebook
? Leggi il comunicato: bit.ly/49grU53 #NapoliBasketball | #FacileRent | #DestinationNapoli Vai su X