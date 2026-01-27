Un nuovo capitolo di Darkman è attualmente in fase di sviluppo, con Sam Raimi coinvolto come produttore attraverso Ghost House Pictures. Questa notizia segna un passo importante per gli appassionati della saga, annunciando un ritorno inaspettato e promettente nel mondo del cinema di genere. La produzione si configura come un’occasione per rivedere sul grande schermo un personaggio iconico, con l’esperienza del regista e produttore statunitense.

Un nuovo film di Darkman è ufficialmente in sviluppo, con Sam Raimi coinvolto direttamente come produttore tramite Ghost House Pictures. Secondo quanto riportato da Dread Central, infatti, un nuovo film di Darkman è ufficialmente in sviluppo, prodotto dalla Ghost House Pictures, la casa di produzione fondata da Raimi. Per la regia pare siano stati scelti Brian Netto e Adam Schindler, già collaboratori del regista (hanno lavorato alla serie 50 States of Fright e al thriller psicologico Don’t Move, prodotto proprio da Ghost House). Al momento non sono stati annunciati dettagli sulla trama, né notizie sul cast o una data di uscita. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Darkman | Sam Raimi pronto a produrre un nuovo sequel?

