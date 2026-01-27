Salvini | Non servono pesi improduttivi chi esce dalla Lega finisce nel nulla – Il video

La dichiarazione di Salvini sottolinea l'importanza di concentrate sugli obiettivi e di evitare distrazioni. Il leader ribadisce come chi abbandona la Lega possa trovarsi senza una direzione chiara. La metafora dello zaino troppo pesante evidenzia la necessità di alleggerire il carico per raggiungere i propri traguardi. Un messaggio che invita alla coesione e alla chiarezza di intenti.

(Agenzia Vista) L'Aquila, 25 gennaio 2026 "Se vai in montagna e hai lo zaino troppo pesante, in vetta non ci arrivi. Non abbiamo bisogno di pesi improduttivi. Qualcuno ritiene che sia più garantito il suo seggio da altre parti: vai, anche perché, sciocco, la storia insegne che chi esce dalla Lega finisce nel nulla. Auguri e buon viaggio, senza rancore e con il sorriso. Quantomeno risparmiate ai militanti il 'lungo e travagliato percorso di coscienza'. Dillo: 'Voglio la poltrona'". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, all'evento organizzato dal partito a Rivisondoli (L'Aquila) dal titolo 'Idee in movimento'.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Lega Italia

Il rapporto tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci sembra aver subito una nuova distanza, con il ministro che ha espresso critiche nei confronti di chi, a suo avviso, si dedica a pesi improduttivi o pensa esclusivamente alla poltrona.

Salvini sostiene che l’uscita dal partito può rappresentare un peso inutile, paragonandola a uno zaino troppo pesante che impedisce di raggiungere la vetta.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

L'affondo di Salvini: «Non servono pesi improduttivi, chi esce da partito finisce nel nulla»

Ultime notizie su Lega Italia

Argomenti discussi: Salvini: Non servono pesi improduttivi, chi esce da partito finisce nel nulla; Lega, Salvini: Chi esce dal partito finisce nel nulla; Salvini scarica Vannacci: Non servono pesi improduttivi, c'è chi pensa alla poltrona, chi esce dalla Lega finisce nel nulla - VIDEO; Salvini | Non servono pesi improduttivi chi esce da partito finisce nel nulla.

Salvini: Non servono pesi improduttivi, chi esce dalla Lega finisce nel nullaLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Salvini avvisa Vannacci: «Non servono pesi improduttivi, chi esce da partito finisce nel nulla» VIDEOSalvini dal palco dell'evento organizzato dalla lega a Rivisondoli, L'Aquila, dal titolo 'Idee in movimento' avverte Vannacci: «Fuori dal partito rischia di ... ilgazzettino.it

Durissima autocritica di Salvini: ‘Non servono pesi improduttivi’. x.com

Salvini: "Non servono pesi improduttivi, chi esce da partito finisce nel nulla" - facebook.com facebook