Salvini | Non servono pesi improduttivi chi esce da partito finisce nel nulla

Salvini sostiene che l’uscita dal partito può rappresentare un peso inutile, paragonandola a uno zaino troppo pesante che impedisce di raggiungere la vetta. La sua riflessione invita a considerare con attenzione le scelte politiche, sottolineando l’importanza di evitare ostacoli che possano ostacolare il percorso verso obiettivi condivisi. La sua analisi pone l’accento sulla necessità di mantenere un dialogo costruttivo e focalizzato sul progresso.

(LaPresse) – “Se vai in montagna e hai lo zaino troppo pesante, in vetta non ci arrivi. Non abbiamo bisogno di pesi improduttivi. Qualcuno ritiene che sia più garantito il suo seggio da altre parti: vai, anche perché, sciocco, la storia insegne che chi esce dalla Lega finisce nel nulla. Auguri e buon viaggio, senza rancore e con il sorriso. Quantomeno risparmiate ai militanti il ‘lungo e travagliato percorso di coscienza’. Dillo: ‘ Voglio la poltrona ‘”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, all’evento organizzato dal partito a Rivisondoli (L’Aquila) dal titolo ‘Idee in movimento’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Salvini: “Chi esce da Lega finisce nel nulla”. A Zelensky: “Amico mio stai perdendo, firma accordo”Le recenti dichiarazioni di Salvini e Zelensky attirano l’attenzione sulla situazione politica e diplomatica attuale.

Salvini mette alla porta Vannacci: «C'è chi pensa solo alla poltrona. Sciocco chi esce dalla Lega: finisce nel nulla»Il segretario della Lega, Salvini, ha commentato con fermezza le recenti divergenze con il generale Vannacci, invitandolo a lasciare il partito.

