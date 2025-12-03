Giornata mondiale dei disabili oggi in Consiglio regionale la premiazione dei progetti più inclusivi
Il 3 dicembre di ogni anno si celebra la giornata internazionale delle persone con disabilità, una ricorrenza istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite per promuovere i diritti, il benessere e l’inclusione sociale delle persone con disabilità in tutto il mondo. “Si tratta di una data importante – si legge in una nota del Garante dei disabili della Regione Campania, l’avvocato Paolo Colombo – per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide, le potenzialità e le aspirazioni delle persone con disabilità, che rappresentano circa il 15% della popolazione mondiale, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
