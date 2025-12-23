Sanità la Regione finanzia progetti per la salute e la sicurezza sul lavoro | 1,3 milioni per l’Ausl Romagna

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha approvato un finanziamento di 1,3 milioni di euro destinato all’Ausl Romagna, nell’ambito di un pacchetto di 5,7 milioni complessivi per progetti legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Questa iniziativa mira a migliorare le condizioni di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nella regione, attraverso interventi mirati e sostenibili.

La Regione ha approvato la delibera che assegna il finanziamento complessivo di 5,7 milioni di euro (precisamente 5.742.646,03) a progetti di valenza locale o di sostegno al Sistema di prevenzione regionale, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza, migliorare la prevenzione e diffondere la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

