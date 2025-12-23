Sanità la Regione finanzia progetti per la salute e la sicurezza sul lavoro | 1,3 milioni per l’Ausl Romagna

La Regione ha approvato un finanziamento di 1,3 milioni di euro destinato all’Ausl Romagna, nell’ambito di un pacchetto di 5,7 milioni complessivi per progetti legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Questa iniziativa mira a migliorare le condizioni di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nella regione, attraverso interventi mirati e sostenibili.

