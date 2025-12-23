Sanità la Regione finanzia progetti per la salute e la sicurezza sul lavoro | 1,3 milioni per l’Ausl Romagna
La Regione ha approvato un finanziamento di 1,3 milioni di euro destinato all’Ausl Romagna, nell’ambito di un pacchetto di 5,7 milioni complessivi per progetti legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Questa iniziativa mira a migliorare le condizioni di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nella regione, attraverso interventi mirati e sostenibili.
La Regione ha approvato la delibera che assegna il finanziamento complessivo di 5,7 milioni di euro (precisamente 5.742.646,03) a progetti di valenza locale o di sostegno al Sistema di prevenzione regionale, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza, migliorare la prevenzione e diffondere la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
