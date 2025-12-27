Le ’Veneri’ rinascono | Grande entusiasmo

Le ’Veneri’ rinascono: torna la pallanuoto femminile alla Spezia, grazie alla ripartenza del settore rosa della Venere Azzurra, con l’under 20 e la serie B dopo cinque anni di assenza. Il ghiaccio è stato rotto, nella mitica piscina di Punta Sant’Anna a Recco, dalle più giovani, che nel campionato Cadette hanno affrontato la corazzata Bogliasco, perdendo per 17-4. Un risultato netto, ma che non ha comunque guastato il ritorno alle competizioni per le ragazze del presidente Lo Presti. In particolare, la ricostituzione della prima squadra viene definita "una scelta strategica contro l’esodo sportivo, con l’obiettivo di offrire alle giovani atlete locali la possibilità di fare sport ad alto livello senza dover migrare fuori provincia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

