Piazza del Mondo il punto di Trieste dove rinascono le storie dei migranti

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piazza del Mondo è un luogo di incontro e di memoria nel cuore di Trieste, dove le storie dei migranti trovano uno spazio di riflessione e rinascita. Situata di fronte alla stazione ferroviaria, Piazza della Libertà rappresenta un punto di congiunzione tra passato e presente, testimoniando la multiculturalità della città. È un luogo che invita alla scoperta di narrazioni spesso invisibili, contribuendo a rafforzare il senso di comunità. Piazza del Mondo, il punto di Trieste dove r

Siamo a Trieste. Giusto davanti alla stazione ferroviaria si trova la nota e spaziosa Piazza della Libertà. Perché sia tale occorre però condividerla con chi la porta da lontano. Adesso la piazza è stata ribattezzata informalmente ‘Piazza del Mondo’. Proprio in quello spazio è nato e continua da anni l’incontro e lo scambio della libertà condivisa con centinaia di giovani che cercano un luogo dove ricostruire una vita persa e ritrovata dal viaggio. Arrivano dall’Afghanistan, il Pakistan, il Bangladesh, il Nepal e altri distanti paesi che la geografia e la politica hanno, col tempo, reso più vicini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

